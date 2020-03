Napoli, mascherine vendute da parcheggiatore abusivo davanti ospedale

Napoli. C’è ancora chi specula su gel disinfettanti e mascherine. E proprio su quelle chirurgiche, ormai introvabili nelle farmacie campane, c’è chi li vende a 4 euro proprio davanti all’ingresso dell’ospedale Loreto Mare.

Napoli, mascherine vendute da parcheggiatore abusivo

Protagonista di questo episodio di sciacallaggio un parcheggiatore abusivo e a riportare la vicenda è La Repubblica di Napoli.

Il venditore ambulante si apposta fuori il nosocomio e propina ai suoi potenziali clienti mascherine, acquistate in farmacia a 3 euro e 50 centesime, al costo di 4 euro.

In realtà sul mercato hanno un valore di appena 30 centesimi. Il cliente interessato consegna i soldi e poi deve attendere qualche minuto. Il parcheggiatore chiama un “socio” in affari che arriva con il pacco di mascherine.

Il guardamacchine consegna un paio di guanti al cliente per permettergli di prendere la sua mascherina senza inquinare le altre. Il tutto avviene alla luce del sole, proprio dinanzi all’ospedale Loreto Mare.

La segnalazione del consigliere Borrelli

Sull’episodio è intervenuto anche il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che su Facebook scrive: ” A questi cialtroni non bastava il racket dei parcheggi, devono anche speculare su un‘emergenza sanitaria. Abbiamo chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per mettere fine a questa oscenità”.

Poi prosegue sul social: “È vergognoso che ci siano persone che speculino approfittando della paura della cittadinanza proponendo in vendita mascherine tramite i social a prezzi esagerati. C’è chi vende un pacco di mascherine a 60 euro, chi addirittura vende mascherine di stoffa fatte in casa, questo è davvero assurdo, una mascherina realizzata in modo casareccio quale funzionalità igienico-sanitaria potrà mai avere? Stiamo raccogliendo tutte le segnalazioni e le stiamo via via inviando alle autorità affinché siano effettuati dei controlli su queste rivendite e sia messa fine a questo sciacallaggio”.