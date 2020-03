Coronavirus in Campania: stop a mercati e fiere rionali e settimanali

Stop a fiere, mercati rionali e settimanali. E’ quanto prevede la nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per contenere la diffusione del coronavirus. Sono sospesi, fino al 3 aprile, fiere e mercati su tutto il territorio regionale.

Soltanto ieri il governatore De Luca aveva emesso un’ordinanza che prevede la chiusa di esercizi pubblici di barbiere, parrucchiere e centri estetici. Chiuse anche piscine, palestre e centri benessere, discoteche e luoghi di divertimento fino al 3 aprile. Fatta eccezione per i negozi di generi alimentari e farmacie che potranno rimanere aperte fino alle 18, come previsto dal decreto del governo. Per i trasgressori sono previste denunce e perfino la chiusura dell’attività commerciale.

