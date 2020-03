Napoli, coronavirus: non rispetta fila per il tampone, sputa in faccia a medico e infermiere

Aggressione ai tempi del coronavirus. Un paziente sospetto non vuole rispettare la fila per il tampone all’ospedale Cotugno di Napoli. L’uomo aggredisce medico e infermiere e sputa addosso a entrambi gli operatori sanitari.

Coronavirus a Napoli: sputa addosso al medico e all’infermiere

Secondo quanto ricostruito, un paziente in attesa di tampone avrebbe perso la pazienza, forse stanco dei lunghi tempi d’attesa. Avrebbe prima aggredito verbalmente un medico e un infermiere. Poi sarebbe passato alle mani. Non contento, li avrebbe sputati in faccia col rischio di contagiarli qualora risulti positivo.

A bloccare il paziente un vigilante, in attesa dell’arrivo della Polizia. Successivamente, l’aggressore è stato sottoposto al tampone mentre medico e infermiere si sono messi in quarantena. I locali dove si è consumato l’episodio hanno ricevuto un intervento di sanificazione su disposizione della direzione sanitaria. A dare conferma del fatto anche la pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate”.