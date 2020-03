Coronavirus, esce di casa per incontrarsi con una prostituta: denunciati

Esce di casa per andare da una prostituta. E’ quanto hanno scoperto ieri i poliziotti a Busto Arsizio, in provincia di Milano. La donna e l’uomo sono stati denunciati perché erano in auto, fuori dalle loro abitazioni, “senza un valido motivo”.

Busto Arsizio, esce di di casa per andare da una prostituta

Nonostante l’entrata in vigore del decreto “io resto a casa” per arginare il contagio da coronavirus, un uomo ha deciso di uscire di casa per trascorrere qualche momento di piacere con una prostituta. La Polizia di Stato li ha sorpresi insieme lunedì sera a Busto Arsizio. Hanno ricevuto una denuncia per l’art. 650 che prevede “l’arresto fino a tre mesi chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica”.

Secondo quanto riportato da un comunicato delle forze dell’ordine, i due giravano verso le 23 a bordo di un’utilitaria in via per Fagnano. Dai controlli – prosegue il comunicato della polizia – è emerso che lei fosse una prostituta e che lui fosse un cliente. La donna e l’uomo sono risultati entrambi domiciliati in altri comuni.

Hanno ricevuto una denuncia per essersi “spostati all’interno dell’area a contenimento rafforzato senza poter accampare nessuna delle giustificazioni previste” dal decreto anti-coronavirus. Il provvedimento, infatti, lascia libertà di movimento soltanto a chi – ha sottolineato il governo – deve andare a lavoro o deve spostarsi per “ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali”.