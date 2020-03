Coronavirus, arriva l’appello di Alberto Angela: “Per momenti eccezionali, ci vogliono comportamenti eccezionali”

Anche Alberto Angela lancia il suo messaggio per invitare gli italiani a restare a casa. “Per momenti eccezionali ci vogliono comportamenti eccezionali. Restiamo a casa e aspettiamo, vi prego” ha detto in un video postato sui social network.

Alberto Angela, Coronavirus

L’invito di Alberto Angelo è quello di seguire le indicazioni degli esperti e del governo su ciò che va fatto per arginare l’emergenza coronavirus. Gli amici si possono incontrare anche con i social, si possono riscoprire libri, documentari, film […] Tutto questo non è per sempre, è per un periodo temporaneo. E allora facciamolo, rimaniamo a casa“.

Alberto Angela ha poi dato qualche aggiornamento anche sul procedere dei suoi programmi, in primis di Ulisse: si continua a lavorare ma solo con riunioni virtuali, si progetta ma lo si fa a distanza. Le riprese e le trasferte sono state interrotte già da qualche settimana, in attesa che la situazione migliori.

L’appello dei vip

Sono numerosi gli appelli dei vip a restare a casa, da Fiorello a Fabio De Luigi, da Mahmood a Emma e Diodato.

Chiara Ferragni e Fedez invece hanno lanciato una raccolta fondi che in 24 ore ha raggiunto i 3 milioni di euro. I soldi serviranno a creare nuovi posti nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano.