“Disinfestazione con camion spargisale”, audio fake diventa virale su WhatsApp

Un audio falso, un altro, che diventa virale sui social. Nella nota vocale una voce maschile avvisa i cittadini che verrà effettuata una disinfestazione in tutte le strade delle città italiane con un camion spargisale.

“Disinfestazione con camion da sale”, audio fake diventa virale su Whatsapp

“Dalle cinque e mezza in poi ci sarà la disinfestazione in tutti il Paese. In sostanza, dobbiamo stare dalle cinque e mezza, ma anche un po’ prima, a casa. Passerà un camion grosso, con un cannone grosso, che spargerà del sale. Sale, che servirà ad ammazzare i microbi che sono in giro – si ascolta nell’audio. – Mi hanno detto: fai girare questa voce, perché è importante. Nessuno deve stare fuori, perché questa disinfestazione è molto potente, potrebbe essere nociva per noi. E’ molto importante, fate girare”.

Il messaggio, chiaramente fasullo, è circolato soprattutto su WhatsApp. Non è il primo caso di fake news che sta circolando dopo l’inizio della diffusione del virus. Pochi giorni fa, fu diffusa nota vocale attribuita alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Solo in seguito si scoprì che l’autrice dell’audio era una senatrice di Italia Viva, che giustificò il messaggio audio dicendo che era destinato ad una chat privata e che era stato strumentalizzato da alcuni che erano intenzionati a seminare panico e a generare confusione.