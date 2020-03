Coronavirus, decreto di Palazzo Chigi: il supermercato chiude? Orari supermercati emergenza Coronavirus

Sono in tanti in queste ore a chiedersi se i supermercati resteranno aperti in questi giorni di quarantena imposti dal governo per l’emergenza Coronavirus. E proprio il timore di chiusura, nato in numerosi cittadini d’Italia, ha fatto sì che da stanotte i supermercati sono presi d’assalto.

Supermercato e coronavirus

Sono in migliaia i cittadini che stanno facendo le code per fare le scorte necessarie per questo periodo in cui non bisogna uscire di casa se non per esigenze di necessità. Le code si sono registrate nelle grandi città, Roma, Napoli, Firenze, ma anche nelle province.

Il decreto prevede la possibilità di uscire di casa per motivi strettamente legati alle normali necessità, tra cui appunto fare la spesa. Non è prevista la chiusura dei negozi di generi alimentari, che anzi rientrano tra le categorie che possono restare sempre aperte come del resto le farmacie, parafarmacie.

Le indicazioni del governo

Palazzo Chigi, in una nota, ha specificato che “non è necessario, e soprattutto è contrario alle motivazioni del decreto, affollarsi e correre ad acquistare generi alimentari o altri beni di prima necessità che potranno in ogni caso essere acquistati nei prossimi giorni. Non c’è alcuna ragione di affrettarsi perché sarà garantito regolarmente l’approvvigionamento alimentare”.

Orari dei supermercati nell’emergenza Coronavirus

Se per bar e ristoranti il decreto impone la chiusura alle 18 tutti i giorni (anche se c’è da dire che in molti hanno deciso di chiudere nonostante la possibilità di essere aperti fino alle 18), per i supermercati non ci sono orari diversi di apertura e chiusura. Gli accessi però devono essere contingentati in modo da evitare assembramenti. E’ necessario sempre mantenere almeno un metro di distanza tra persone.

Sono possibili i trasporti e le consegne.