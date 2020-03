Mugnano, c’è il primo caso di coronavirus: è un uomo di 60 anni

Anche a Mugnano arriva il coronavirus. A darne notizia in anteprima è il Mattino. Si tratta di un uomo di 60 anni del posto, risultato positivo al tampone. Il campione, come da prassi, è stato inviato allo Spallanzani di Roma.

Coronavirus a Mugnano: c’è il primo caso

Il 60enne è molto noto in città e la notizia della sua positività al virus ha fatto presto il giro della comunità mugnanese. Il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro, intanto, come misure precauzionali ha disposto la sospensione del mercatino rionale. Nei prossimi giorni verrà disposta anche la sanificazione delle strade.

Non ci sono ancora casi verificati a Marano. Tuttavia, il sindaco Rodolfo Visconti ha preso già dei provvedimenti per contrastare il pericolo di contagio. Infatti il primo cittadino ha chiuso al pubblico gli uffici del Comune, eccezion fatta per la sede dei vigili urbani e l’ufficio Stato civile. Sospesi fino al 3 aprile matrimoni civili, promesse di matrimonio e unioni civili.