Mascherine Ffp3, Facebook blocca le pubblicità: dove acquistarle

Dopo la speculazione avvenuta sulle mascherine, vendute a prezzi esorbitanti, Facebook e Instagram hanno messo le pubblicità sui social. Le piattaforme hanno deciso di sospendere temporaneamente tutti gli annunci relativi a mascherine e dispositivi sanitari su cui si è scatenata la caccia all’acquisto per via dell’ermegenza Coronavirus.

Come riporta Wired.it, la scelta della società è stata presa in primis, per arginare le truffe e poi per porre un freno al tentativo di alcune persone di sfruttare a loro favore l’attuale situazione d’emergenza. Insomma: fuori da Facebook e Instagram gli sciacalli che vogliono lucrare sui prezzi.

Dal momento che nella maggior parte dei negozi, online e fisici, le mascherine Ffp2 e Ffp3 (ossia quelle con i filtri più potenti) sono irreperibili, alcune persone hanno iniziato a rivenderle sul marketplace di Facebook a prezzi esorbitanti. O a comprare pubblicità per raggiungere un più ampio numero di potenziali clienti.

Stesso copione anche su Instagram, che a sua volta è corso ai ripari. “Le scorte sono scarse, i prezzi sono aumentati e siamo contro le persone che sfruttano questa emergenza di salute.

Facebook contro la disinformazione online

Facebook, inoltre, rimane attivamente coinvolto nella lotta contro la disinformazione online sull’epidemia da coronavirus. La piattaforma ha modificato le sue linee guida in modo da vietare i post che contengono informazioni errate relative al coronavirus, come cure miracolose o ipotesi di complotto. I social network di Menlo Park continuano infine a fornire collegamenti a fonti verificate quando un utente svolge una ricerca a tema Covid-19. MASCHERINE FFP3 CORONAVIRUS, DOVE COMPRARLE? E’ caccia alle mascherine FFP2 e FFP3. Nonostante supermercati e negozi sono aperti i dispositivi di protezione pare siano introvabili. Anche nelle farmacie, che infatti espongono un cartello per respingere tutti coloro che sono a caccia di sistemi di protezione. Un consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di non andare nel panico. Non c’è obbligo di indossare le mascherine. L’obbligo di indossarle, è stato imposto a tutte le persone contagiate, quindi, non lasciatevi prendere dal panico se non riuscite ad acquistare le mascherine per voi e i vostri cari.