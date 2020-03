Codogno, il paziente “uno” torna a respirare da solo: Mattia fuori dal tunnel

Sono trascorsi più di 15 giorni ma finalmente Mattia, il paziente “uno” di Codogno, torna a respirare da solo. A darne notizia è l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera.

Codogno, Mattia torna a respirare da solo

“Il paziente ‘uno’ è stato trasferito dalla terapia intensiva a quella sub intensiva. E’ stato cioè ‘stubato’ in quanto ha iniziato a respirare autonomamente”, Ha dichiarato Gallera. Il 38enne manager dell’Unilever è ricoverato a Pavia, mentre sua moglie, incinta di 8 mesi, è tornata a casa da qualche giorno dopo essere stata ricoverata al Sacco.

Si tratta della fine din un incubo per il primo paziente accertato di coronavirus in Italia, che negli ultimi giorni ha lottato duramente per sopravvivere. La notizia arriva in un momento di sconforto per l’Italia. Infatti il numero dei contagi sale a 7985 casi (1598 più di ieri) e i decessi salgono di 97 unità.