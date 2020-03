Chi sono Aldo, Giovanni e Giacomo: età, biografia, carriera, separazione di Aldo, Giovanni e Giacomo

Aldo, Giovanni e Giacomo sono un trio di attori comici molto amati dagli italiani.

Il trio è composto da Aldo Baglio, vero nome è Cataldo, lui ha 60 anni è nato il 28 settembre del 1958 a Palermo. Si trasferisce a Milano nel 1961 quando ha solo tre anni. Dopo avere ottenuto la licenza media, esordisce al cinema con “Il… Belpaese”, con Paolo Villaggio. Nel 1980 si diploma nella scuola di mimodramma del Teatro Arsenale di Milano. In seguito forma un duo di cabaret con Giovanni Storti. Oggi vive a Monza, è sposato con l’attrice Silvana Fallisi ed ha due due figli, Caterina e Gaetano

Giovanni Storti nasce a Milano il 20 febbraio del 1957. Come Aldo studia danza mimica e frequenta la scuola di melodramma al Teatro Arsenale di Milano, diplomandosi nel 1977. È sposato con Annita Casolo, e hanno due figlie, Clara e Mara,

Giacomo Poretti nasce il 26 aprile del 1956 a Villa Cortese, in provincia di Milano, da una famiglia di operai. Si appassiona presto al teatro e quindi decide di frequentare l’oratorio della città in cui vive. Lui inizia a recitare quando ha solo otto anni e prova a entrare a far parte della compagnia dei Legnanesi, ma senza alcun successo. In seguito abbandona gli studi da geometra per andare a lavorare come metalmeccanico in fabbrica.

A 18 anni diventa infermiere e contemporaneamente a ció si impegna nella politica. Successivamente si diploma alla scuola di teatro di Busto Arsizio ed esordisce sul palcoscenico ne Il conte di Carmagnola e dopo in Questa sera si recita a soggetto. A partire dal 1985 passa l’estate come capovillaggio al Palmasera Village Resort, in Sardegna, ed è proprio qui che conosce Aldo e Giovanni.

Aldo, Giovanni e Giacomo: la nascita del trio e carriera

Aldo, Giovanni e Giacomo dopo alcuni mesi dalla loro conoscenza decidono di formare l’omonimo trio. A partire dagli anni Novanta iniziano a dedicarsi completamente al cabaret. Nel 1992 si esibiscono a teatro in “Lampi d’estate”e nel 1993 in Aria di tempesta. Poi nel 1995 è la volta di Il Circo di Paolo Rossi e nel 1996 in I corti di Aldo, Giovanni & Giacomo. Nel 2006 recitano, insieme a Silvana Fallisi, nello spettacolo Anplagghed e nel 2013 il trio ritorna sul palco, con il tour teatrale Ammutta muddica. Nel 2016 realizzano il The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo, in cui reinterpretano gli sketch che gli hanno portato maggior successo, in occasione del 25º anniversario del trio.

Per quanto riguarda la televisione hanno fatto la loro prima apparizione nell’estate del 1992 accanto al duo comico Zuzzurro e Gaspare nel TG delle vacanze. Nel ‘93 partecipano a Cielito lindo con Claudio Bisio. Dal 1994 al 1997 entrano nel cast di Mai dire Gol, insieme alla Gialappa’s Band. Nel 2008 realizzano lo show Anplagghed, trasposizione cinematografica dell’omonimo show teatrale. Nel 2016 salgono per la prima volta sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, presenziando alla prima serata.

Il loro debutto sul grande schermo risale al 23 dicembre 1997 con la pellicola Tre uomini e una gamba, in cui sono sia attori protagonisti che registi. Il film ha molto successo cosi come il loro successivo film Così è la vita, realizzato nel 1998. Nel 2000 esce il film Chiedimi se sono felice, che incassa oltre settanta miliardi di lire, entrando nella top five delle pellicole italiane più remunerative di sempre. Nel 2002 realizzano La leggenda di Al, John e Jack a cui segue nel 2004 Tu la conosci Claudia?, in cui troviamo Paola Cortellesi come protagonista femminile.

Nel 2006 hanno portato nelle sale una speciale versione del loro eponimo spettacolo teatrale, Anplagghed, e nel 2008 tornano al con un film a episodi, Il cosmo sul comò. Nel 2010 partecipano come voci narranti al documentario Oceani 3D, e nello stesso anno esce La banda dei Babbi Natale, che ottiene molti incassi, oltre venticinque milioni di euro.

Tornano al cine nel 2014, dopo quattro anni di assenza con Il ricco, il povero e il maggiordomo. Nel 2016 realizzano il loro undicesimo film, Fuga da Reuma Park, con la partecipazione di Ficarra e Picone, che tuttavia ha segnato una battuta d’arresto per il trio al botteghino, con recensioni tendenzialmente negative.

Nel 2018 Giacomo Poretti lascia il trio e si dedica ad un programma trasmesso da Tv2000, dedicato alla realtà delicata dei senzatetto. La notizia ha sconvolto il web, facendo impazzire il loro fedele pubblico.