Il Coronavirus fa crollare il prezzo della benzina: quanto costa ora

L’effetto del Coronavirus ha causato un forte ribasso sul prezzo della benzina. Ciò permette a milioni di automobilisti di risparmio sui rifornimenti di carburante.

Prezzi benzina in forte ribasso grazie al crollo del petrolio

I prezzi della benzina sono strettamente legati all’andamento della quotazione del petrolio sui mercati finanziari. Ed è proprio quel che è successo al petrolio che sta avendo un enorme impatto sul costo di benzina e diesel. Le conseguenze politiche ed economiche saranno a dir poco travolgenti. Una simile discesa dei prezzi non si vedeva dal 1991, in occasione della Guerra del Golfo.

L’effetto coronavirus sul prezzo di benzina e diesel

Ci aveva già pensato il coronavirus a spingere al ribasso i prezzi della benzina. Con il rallentamento delle attività economiche, la limitazione sugli spostamenti dei mezzi e lo smart working, che permette di lavorare da casa senza doversi spostare con mezzi pubblici o la propria auto, la domanda per la benzina è diminuita. Quando la domanda di un bene entra in contrazione, il prezzo dello stesso scende per incoraggiare i consumatori a comprare ed evitare un eccessivo accumulo delle scorte.

I prezzi di benzina e diesel oggi (09/03/2020)

Ad oggi l’effetto del crollo del petrolio sul prezzo della benzina è già apprezzabile, ma è ragionevole aspettarsi un ulteriore calo nei prossimi giorni e settimane.

Analizzando le dinamiche dei prezzi di benzina e diesel sul territorio italiano, riportiamo i prezzi di alcuni dei più grandi distributori.

Prezzi benzina

Eni: 1,013 – 1,199 euro al litro

TotalErg: 1,013 euro al litro

IP: 1,013 euro al litro

Q8: 1,013 euro al litro

Prezzi diesel