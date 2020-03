Coronavirus nel mondo, aggiornamenti Coronavirus paese per paese: la mappa con gli aggiornamenti in tempo reale

Coronavirus nel mondo: cresce il numero dei casi. L’Italia è il secondo paese al mondo più contagiato dopo la Cina con 7.375 persone contagiate e 366 morti. Il tasso di mortalità ha raggiunto il 4,96%.

Questi sono i dati forniti dal Ministero della Salute italiano sul proprio sito aggiornati all’8 marzo:

Globale

105.523 casi confermati nel mondo dall’inizio dell’epidemia*

casi confermati nel mondo dall’inizio dell’epidemia* 3.584 morti

Cina

80.859 casi confermati clinicamente e in laboratorio

casi confermati clinicamente e in laboratorio 3.100 morti

Altri paesi

24.664 casi confermati in 101 altri Paesi

casi confermati in altri Paesi 484 morti

morti * Avviso: i dati OMS includono dal 17 febbraio i casi confermati in laboratorio e quelli clinicamente diagnosticati (attualmente applicabili solo alla provincia di Hubei-Cina).

Coronavirus: i dati in Italia aggiornati all’8 marzo alle 18

7375 i casi totali, le persone attualmente positive sono 6387, 366 deceduti e 622 guariti.

Tra i 6387 positivi:

2180 si trovano in isolamento domiciliare

3557 ricoverati con sintomi

650 in terapia intensiva

I casi nel mondo: paese per paese. Qui la mappa aggiornata. China :80.904 casi Republic of Korea :7.382 casi Italy :7.375 casi Iran (Islamic Republic of) :6.566 casi France :1.116 casi Germany :902 casi International conveyance (Diamond Princess) :696 casi Spain :589 casi Japan :488 casi Switzerland :332 casi United Kingdom :277 casi Netherlands :265 casi United States of America :213 casi Sweden :203 casi Belgium :200 casi Norway :169 casi Singapore :150 casi Austria :102 casi Malaysia :93 casi Bahrain :79 casi Australia :77 casi Greece :73 casi Kuwait :64 casi Canada :60 casi Iraq :60 casi Egypt :55 casi Iceland :55 casi Thailand :50 casi United Arab Emirates :45 casi India :39 casi Israel :39 casi San Marino :37 casi Denmark :36 casi Czech Republic :32 casi Lebanon :32 casi Finland :30 casi Portugal :30 casi Viet Nam :30 casi Brazil :25 casi Ireland :21 casi Occupied Palestinian Territory :19 casi Algeria :17 casi Oman :16 casi Slovenia :16 casi Ecuador :15 casi Romania :15 casi Saudi Arabia :15 casi Georgia :13 casi Argentina :12 casi Qatar :12 casi Croatia :11 casi Poland :11 casi Chile :10 casi Estonia :10 casi Philippines :10 casi Azerbaijan :9 casi Costa Rica :9 casi Hungary :8 casi Mexico :7 casi Russian Federation :7 casi Belarus :6 casi Indonesia :6 casi Pakistan :6 casi Peru :6 casi French Guiana :5 casi New Zealand :5 casi Slovakia :5 casi Afghanistan :4 casi Bulgaria :4 casi Maldives :4 casi Senegal :4 casi Latvia :3 casi Malta :3 casi North Macedonia :3 casi South Africa :3 casi Faroe Islands :3 casi Bangladesh :3 casi Bosnia and Herzegovina : 2 casi Cambodia :2 casi Cameroon :2 casi Luxembourg :2 casi Martinique :2 casi Morocco :2 casi Saint Martin :2 casi Tunisia :2 casi Albania :2 casi Andorra :1 casi Armenia :1 casi Bhutan :1 casi Colombia :1 casi Dominican Republic :1 casi Gibraltar :1 casi Holy See :1 casi Jordan :1 casi Liechtenstein :1 casi Lithuania :1 casi Monaco :1 casi Nepal :1 casi Nigeria :1 casi Republic of Moldova :1 casi Saint Barthelemy :1 casi Serbia :1 casi Sri Lanka :1 casi Togo :1 casi Ukraine :1 casi

Il contrasto e le misure di precauzione

Intanto cresce l’impegno per contrastare il coronavirus. “Per quanto riguarda le forze in campo il numero cresce”, ha detto Borrelli, “siamo a circa quattromila e il numero delle tende messe a disposizione per le strutture di pre-triage sono 412”. Non solo. Per la mascherine “stiamo firmando una serie di contratti che dal 12 marzo al 30 aprile ci metteranno a disposizione 22 milioni di quelle chirurgiche”, ha aggiunto.

Il vaccino e le cure

Gli scienziati del MIGAL Research Institute in Israele prevedono di iniziare a produrre un vaccino Covid-19 nelle prossime otto-dieci settimane, basato sul loro vaccino contro il virus della bronchite infettiva da coronavirus (IBV). L’IBV è una malattia che colpisce il pollame. Secondo i risultati della ricerca, il coronavirus del pollame possiede un’elevata somiglianza genetica con Covid-19 e utilizza lo stesso meccanismo per l’infezione.

La cura sperimentale al Cotugno

All’ospedale Cotugno di Napoli, invece, i medici hanno trattato per la prima volta due pazienti affetti da Covid-19 con un farmaco normalmente usato per curare l’artrite reumatoide. “Già a distanza di 24 ore dall’infusione, si sono visti incoraggianti miglioramenti” hanno spiegato i medici.