Coronavirus, il bollettino odierno della Protezione Civile: “6378 contagiati, di cui 622 guariti”

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa delle ore 18, ha comunicato il nuovo bollettino sui contagi da coronavirus in Italia.

Coronavirus, il bollettino odierno della Protezione Civile

Oggi, domenica 8 marzo 2020, si registrano 6378 casi positivi, di cui 3557 sono le persone con sintomi, 650 ricoverati in terapia intensiva. In 2180 sono ricoverati in isolamento domiciliare. C’è un dato positivo: sono guariti 33 pazienti (622 pazienti in totale).

Le persone decedute sono in totale 366, con un aumento di 133 morti rispetto alla giornata di ieri. In Lombardia Gallera raccomanda di evitare gli spostamenti da casa per limitare i contagi, gli ospedali sono in sofferenza. La maggior parte degli infetti si trova ancora in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Mascherine in esaurimento

Borrelli comunica anche per quanto riguarda le mascherine “stiamo firmando una serie di contratti che dal 12 marzo al 30 aprile ci metteranno a disposizione 22 milioni di quelle chirurgiche”.

Il capo della Protezione Civile inoltre ha affermato che non è possibile sapere quando arriverà il picco dei contagi. “Non riusciamo a fare una previsione”.

Presto per la previsione del picco

Brusaferro dell’Iss ha aggiunto: “Al momento non mi sento di fare previsioni. Monitoriamo ogni giorno e acquisiamo dati con il contributo delle regioni per capire l’andamento. Ora è difficile fare previsioni, possiamo fare dei modelli che circolano anche nei rapporti pubblicati dai giornalisti. Noi ci troviamo in una situazione relativamente nuova, dobbiamo tenere conto dei vari modelli ma soprattutto degli andamenti dei nuovi casi e della loro localizzazione e la tipologia di pazienti e dei sintomi”.