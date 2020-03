Aversa, dramma in città: giovane mamma investita e uccisa da un’auto

Aversa. Un drammatico incidente si è verificato all’uscita di Aversa Nord dell’Asse Mediano, al confine tra la città normanna e San Marcellino. Una donna è morta dopo esser stata investita da un’auto.

Aversa, incidente all’uscita dell’Asse Mediano

La vittima si chiamava Lyliye K. e aveva 38 anni. Secondo alcuni testimoni, pare che la giovane mamma si fosse allontanata dalla sua vettura per acquistare un fascio di mimose in occasione della Festa delle Donne da una bancarella.

Ad un tratto la 38enne sarebbe stata travolta da un veicolo che sopraggiungeva in quel momento. Lo stesso veicolo avrebbe poi centrato l’utilitaria della donna, provocando ingenti danni alla carrozzeria.

Il tragico episodio sarebbe avvenuto intorno alle 14 e 30. Strazianti le urla della figlia che ha assisto alla terribile scena e che probabilmente si trovava dall’altro lato della strada.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118: i sanitari hanno cercato di rianimare invano la donna. Per la signora, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso e raccolto la testimonianza dei presenti. Al momento si indaga per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.