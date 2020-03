Sciacallaggio a Giugliano, spuntano assicurazioni per il Coronavirus a 450 euro

Giugliano. Dopo le mascherine e i gel igienizzanti venduti a prezzi esorbitanti, c’è ancora chi specula sulla paura del contagio. Gira, infatti, su Whatsapp l’annuncio di un assicurazione di Giugliano che propone di stipulare una polizza sanitaria che garantirebbe al beneficiario affetto da Covid-19 “cure necessarie in strutture convenzionate”.

Assicurazione per Covid-19

Il costo annuale è di 450 euro, frazionabile anche in 12 rate da 41 euro mensili. “Promettiamo che la nostra speranza sia la fine immediata di tutto questo e la guarigione tutti i contagiati. – si legge nel messaggio diffuso sulla nota piattaforma messaggistica – Ma considerando lo sviluppo esponenziale dei contagi e le carenze del nostro sistema sanitario nazionale, che non riuscirebbe a garantire a tutti terapie intensive necessarie in caso di contagio, abbiamo ideato una copertura a tutela del contagiato del Covid-19“.

Il sedicente broker assicurativo promette a coloro che fossero interessati “di avere con immediatezza tutta l’assistenza e le cure necessarie in strutture convenzionale”. Insomma, l’attuale periodo di emergenza sul Coronavirus si sta rivelando un terreno fertile per tentativi di lucro e truffe.