Coronavirus, positivo anche presidente del Piemonte Alberto Cirio

Il presidente del Piemonte Alberto Cirio è risultato positivo al test del coronavirus. “Nelle scorse ore, come fatto a scopo precauzionale anche da altri colleghi governatori presenti a Roma il 4 marzo per l’incontro a Palazzo Chigi – fanno sapere dallo staff del governatore – Cirio ha effettuato il test per il coronavirus e il risultato è purtroppo positivo”.

Coronavirus, positivo anche il presidente del Piemonte Alberto Cirio

Dopo Nicola Zingaretti, governatore del Lazio, è il secondo presidente di Regione ad aver contratto il virus. Le sue condizioni di salute sono buone. “Il presidente ha già attivato tutte le procedure previste per le verifiche e la messa in sicurezza delle persone a lui più vicine, a cominciare dalla Giunta, lo staff e i colleghi, le persone con cui è stato a contatto di recente e naturalmente la sua famiglia”, continuano le fonti dello staff.

“Il presidente ha già predisposto tutto il necessario affinché l’attività della Regione Piemonte in un momento più che mai difficile possa procedere senza ostacoli. Continuerà a lavorare, come fa ininterrottamente da due settimane ormai, per affrontare questa emergenza”.