“C’è posta per te” con pubblico in studio, “Amici e “Le Iene” senza: i motivi

Con l’emergenza Coronavirus molti programmi hanno optato per le trasmissioni “a porte chiuse”. Ovvero senza pubblico in studio. “Amici, Le Iene, Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa, Barbara d’Urso con Live – Non è la d’Urso”, sono stati i primi a a fare, purtroppo, a meno del pubblico. Questa la decisione per diminuire il contatto tra le persone e cercare di circoscrivere la diffusione del virus.

Perché alcuni programmi hanno ancora il pubblico in studio?

Perché in alcune trasmissioni si vede ancora il pubblico? La risposta è molto semplice: alcune trasmissioni sono registrate, quindi non vanno in ondo “live”, in diretta.

È il caso di C’è Posta per Te, che andrà regolarmente in onda sabato 7 marzo e le restanti puntate di questa stagione, essendo terminate le registrazioni da alcune settimane.

Stesso discorso vale per Avanti un altro, il quiz pomeridiano di Canale 5 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, attualmente in onda con puntate già realizzate in un periodo precedente al dilagare dell’emergenza. Questione identica per L’Eredità con Flavio Insinna, ma il quiz è notoriamente registrato con alcune settimane di anticipo. Per questo motivo c’è il pubblico in studio.

La decisone dei programmi nelle prossime settimane

Ora resta da capire come si muoveranno gli autori sulle programmazioni delle prossime settimane. Lo show “La Corrida”, che non può fare a meno del pubblico che è parte integrante del format, è stato fermato e rinviato a data da destinarsi. Il programma non può andare in onda senza pubblico in studio.

Per il gioco “I Soliti Ignoti”, show condotto da Amadeus campione di ascolti, regna ancora molta l’incertezza. Per il gioco di Rai 1 resta un problema di reperibilità dei concorrenti nelle diverse zone d’Italia.