Torta Mimosa per la festa della Donna: ricetta, ingredienti e preparazione

Torta Mimosa festa della donna:ricetta, ingredienti preparazione. L’8 marzo è un giorno speciale, si omaggiano le donne con un fiore che ha il colore del sole e che profuma di buono oppure con un dolce che conserva le stesse caratteristiche: la torta mimosa

Il nome di questo dolce deriva proprio dal fatto che questa torta viene decorata con del Pan di Spagna sbriciolato: ricorda appunto i grappoli di questo splendido fiore primaverile. Per la torta mimosa è necessario preparare due Pan di Spagna, uno sarà farcito con una golosa crema pasticcera arricchita da panna montata: otterrete una soffice crema diplomatica.

L’altro Pan di Spagna occorrerà per ricavare la copertura della base: piccoli cubetti che serviranno a ricoprire la torta per creare l’effetto “mimosa”.

Ingredienti per i pan di Spagna

Zucchero 250 g;

Farina 00 140 g;

Fecola di patate 120 g;

Uova a temperatura ambiente 8;

Baccello di vaniglia 2;

Sale fino 1 pizzico;

Zucchero a velo q.b.

Ingredienti per la crema pasticcera

Tuorli 5;

Zucchero 175 g;

Latte intero 500 ml;

Panna fresca liquida 125 ml;

Amido di mais (maizena) 55 g;

Baccello di vaniglia 1.

Ingredienti per la crema chantilly

Panna fresca liquida 100 ml;

Zucchero a velo 10 g.

Ingredienti per la bagna al liquore

Acqua 130 g;

Zucchero 75 g;

Grand Marnier 70 g.

Come preparare la torta Mimosa: il pan di Spagna

Iniziate preparando il pan di Spagna: mettete in una terrina i tuorli di sei uova e 250 grammi di zucchero, da mescolare energicamente. Poi unite 300 grammi di farina setacciata a pioggia e una bustina di vanillina; incorporate delicatamente gli albumi e montate a neve: potete anche aggiungere la buccia grattugiata di un limone. Imburrate e infarinate una teglia a bordi piuttosto alti, del diametro di circa 24 centimetri, quindi infornate a 180 gradi per circa 30 minuti. Una volta cotto, sfornatelo, sformatelo e lasciatelo raffreddare.

Come preparare la torta Mimosa: la crema pasticcera

Approfittate del tempo in cui cuoce il pan di Spagna per preparare la sua farcitura. In una casseruola mescolate quattro tuorli d’uovo con cinque cucchiai di zucchero, aggiungete poi 40 grammi di farina, la buccia di un limone grattugiata e una punta di vanillina. Mettete sul fuoco 400 ml di latte e quando sarà quasi bollente versatelo a piccole quantità sul vostro composto, continuando a mescolare con la frusta. A questo punto, mettete la casseruola sul fuoco, girando con un cucchiaio di legno. A poco a poco, la crema si addenserà: toglietela quindi dal fuoco e lasciatela freddare, continuando a mescolare di tanto in tanto per evitare che si formi una pellicola sulla superficie. Mentre aspettate che si raffreddi (per velocizzare il processo potete anche metterla in frigorifero), montate a neve 250 gr di panna fresca e poi amalgamatela alla crema pasticcera.

Come preparare la torta Mimosa: il tocco di liquore

Per ottenere la bagna al liquore, fate sciogliere in un pentolino due cucchiai di zucchero insieme a 200 ml di acqua e due cucchiai di liquore: la scelta libera, ma sono caldamente consigliati il cointreau all’arancia o il limoncello.