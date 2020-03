Lotteria scontrini, 1° estrazione il 7 agosto: come vincere fino a 1 milione

La prima estrazione della lotteria scontrini ci sarà il 7 agosto. Sugli scontrini emessi per ogni acquisto superiore all’euro, effettuati a partire dal 1° luglio 2020 e per tutti coloro che dal 9 marzo si registreranno sul portale Lotteria creato sul sito dell’Agenzia delle dogane.

Nella prima fase della lotteria saranno previste estrazioni mensili. Tre premi pari a 30 mila euro e un estrazione annuale di 1 mln di euro. Dal 2021 le estrazioni saranno incrementate con le estrazioni settimanali con 7 premi del valore di 5 mila euro ciascuno. Sono queste alcune delle novità sulla lotteria degli scontrini il cui meccanismo di funzionamento è stato approvato ieri con il provvedimento di Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane.

Lotteria degli scontrini, come partecipare

Per partecipare, i contribuenti dovranno fare un passaggio al portale della lotteria. Il portale sarà reso disponibile dalle ore 12 del 9 marzo 2020 e si compone di un’area pubblica e di un’area riservata. L’area pubblica avrà le notizie relative alla lotteria come il calendario delle estrazioni, mentre in quella riservata (accesso con Spid, fisco online carta nazionale dei servizi) sarà possibile controllare il numero dei biglietti virtuali associati allo scontrino elettronico ricevuto, verificare le vincite e tenere sotto controllo i termini per reclamare i premi.

La prima estrazione mensile sarà effettuata venerdì 7 agosto 2020 tra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al sistema lotteria dal 1° al 31 luglio 2020 entro le 23.59. A regime le estrazioni mensili avverranno ogni secondo giovedì del mese.

La nota di Entrate e Dogane specifica che ciascuno scontrino è valido per la partecipazione alla lotteria. Genererà un numero di biglietti virtuali per la partecipazione all’estrazione pari ad un biglietto per ogni euro di corrispettivo. Arrotondamento all’unità di euro superiore se la cifra decimale è superiore a 49 centesimi.