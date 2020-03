Matera, Coronavirus positivo il prefetto: Matera nuovo caso Coronavirus

Matera, positivo al Coronavirus il prefetto della città.

Matera Coronavirus

Rinaldo Argentieri è risultato positivo al Coronavirus ed è attualmente assistito nell’ospedale “Madonna delle Grazie” della città dei Sassi.

Argentieri, che guida la prefettura di Matera dal gennaio scorso, ha 60 anni ed è nato a Chieti. E’ giunto a Matera dalla prefettura di Trieste, dove era dirigente.

I controlli

L’allarme sul test scattato dalla prima mattinata ha messo in moto le procedure e i protocolli previsti che dovranno riguardare evidentemente in tutto o in parte, questo sarà valutato, il personale della prefettura.

Non si sa ancora come abbia contratto il virus il prefetto, verifiche saranno fatte nelle prossime ore.

112 bambini in quarantena

Il caso di cui si discute oggi è poi quello della positività al tampone di un’insegnante di Arezzo. 112 bambini della scuola sono stati messi in quarantena in via precauzionale.