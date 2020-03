Sara Affi Fella è incinta: l’ex tronista aspetta un figlio. Le sue parole

Sara Affi Fella è incinta. La ex tronista di Uomini e Donne sta per diventare mamma.

Nei giorni scorsi i rumors riguardo la gravidanza si erano rincorsi e Sara aveva scelto di non commentare, lasciando intendere che le indiscrezioni fossero vere. Oggi, però, è arrivata la conferma ufficiale tramite un’intervista rilasciata al settimanale Spy. La Affi Fella si è detta davvero felice, nonostante i primi mesi di gravidanza siano stati un po’ complicati.

Sara Affi Fella incinta: le sue parole

“È una gravidanza ahimè non facile – ha detto la ex tronista che parla dopo lo scandalo che l’ha vista protagonista -. Infatti ho scelto di tornare nella mia città natale per avere accanto mamma in questo periodo così delicato – ha spiegato lei in una intervista al settimanale Spy – . Oggi la cosa fondamentale è solo portare avanti la gravidanza in modo sereno. Questo è il mio unico pensiero fisso. Il resto può attendere”.

A Sara, che è al terzo mese di gravidanza, le sarebbe stato proposto in questi mesi anche un provino per L’Isola dei famosi ma lei avrebbe rifiutato proprio perché incinta. “Mi aveva chiamato un ragazzo dicendo di essere un agente e mi aveva chiesto se poteva propormi, ma io ho detto no. Questo non significa partecipare a un programma o avere un contratto in mano – ha chiarito lei – . Significa semplicemente che volevano propormi, tutto qui. Ma ho rifiutato perché, se Dio vuole, la mia isola felice la vivrò tra sei mesi quando nascerà mio figlio”.

Il matrimonio di Sara Affi Fella

Dopo la nascita del bambino, la giovane vorrebbe sposare il suo fidanzato Francesco Fedato. “Ovviamente sogno una bella festa di nozze. Ma aspettiamo, poi sapremo godere del meglio che verrà – ha aggiunto lei – . Ringrazio sempre la mia famiglia che non mi ha mai abbandonato. E posso dirlo, ma a bassa voce, sono felice. Anzi siamo felici, sia io, sia Francesco”. Dopo un periodo difficile vissuto in seguito alla scoperta della sua relazione con Nicola Panico durante la partecipazione a Uomini e Donne, Sara aveva preferito allontanarsi dai social e sottoporsi ad un percorso terapeutico che le ha permesso di ritornare a sorridere.

Riguardo a quanto successo in passato, quindi, ha concluso: “Capitolo chiuso. Ho sbagliato, chiesto scusa. Oggi voglio sorridere o preoccuparmi per cose più importanti come la salute di mio figlio. Forse senza quel viaggio, dove ho sbagliato, non sarei qui a svelare questa nuova e bella notizia”.