Sergio Mattarella sul Coronavirus: “Supereremo l’emergenza, no ad ansie controproducenti”. Video

Interviene anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul Coronavirus. Questa sera con un video di 3 minuti il capo dello stato ha diffuso il suo messaggio alla nazione rassicurando gli italiani.

“Il governo – cui la Costituzione affida il compito e gli strumenti per decidere – ha stabilito ieri una serie di indicazioni di comportamento quotidiano, suggerite da scienziati ed esperti di valore. Sono semplici ma importanti per evitare il rischio di allargare la diffusione del contagio. Desidero invitare tutti a osservare attentamente queste indicazioni: anche se possono modificare temporaneamente qualche nostra abitudine di vita. Rispettando quei criteri di comportamento ciascuno di noi contribuirà concretamente a superare questa emergenza”. Queste le parole di Mattarella.

“Alla cabina di regia costituita dal Governo spetta assumere – in maniera univoca – le necessarie decisioni in collaborazione con le Regioni, coordinando le varie competenze e responsabilità. Vanno, quindi, evitate iniziative particolari che si discostino dalle indicazioni assunte nella sede di coordinamento”. Un invito alla responsabilità, alla collaborazione istituzionale, in un momento delicatissimo nella vita del Paese è quello del Presidente.

Gi abitanti delle zone rosse

Mattarella cita ad esempio gli abitanti in Lombardia e Veneto che sono nella zona rossa. “Lo stanno facendo con grande serietà i nostri concittadini delle zone cosiddette rosse. Li ringrazio per il modo con cui stanno affrontando i sacrifici cui sono sottoposti. Desidero esprimere sincera vicinanza alle persone ammalate e grande solidarietà ai familiari delle vittime. Il momento che attraversiamo richiede coinvolgimento, condivisione, concordia, unità di intenti nell’impegno per sconfiggere il virus: nelle istituzioni, nella politica, nella vita quotidiana della società, nei mezzi di informazione”.