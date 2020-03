Coronavirus, altri sette positivi in Campania: i contagiati sono 45

Sale il numero dei contagi in Campania. Sette tamponi esaminati dal Cotugno sono risultati positivi al Coronavirus. A darne notizia è la Protezione Civile della Regione Campania con un nuovo aggiornamento del bollettino medico sulla diffusione del virus.

Si tratta di due casi accertati a Napoli, due a Torre del Greco, uno a Caserta, uno a Santa Maria Capua Vetere e uno risiede nel distretto di competenza dell’Asl Napoli 3 Sud che ha come comune di riferimento Castellammare di Stabia.

Coronavirus, altri sette positivi in Campania

“La task force della Protezione civile della Regione Campania comunica che nella mattinata di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 58 tamponi”, si legge nella nota stampa.

“Sette di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”. Finora i contagiati in Campania erano 38, con i nuovi casi accertati il numero dei pazienti affetti dal Covid-19 salirebbe a 45.