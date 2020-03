“Otra Manera”, vai a ballare e trovi lavoro: successo per il primo appuntamento del Csf

Mugnano. È stato un successo il primo appuntamento di Otra Manera. ha preso vita nella serata di ieri l’idea di Tommaso Marrone del CSF, centro di formazione professionale e agenzia del lavoro che da anni opera sul territorio.

Il nuovo format, realizzato a Mugnano presso il Pink Panther di via Melito Mugnano, in collaborazione con Aguanile Group, ha visto la partecipazione di tanti giovani, che oltre a divertirsi con i balli caraibici, hanno potuto sostare allo stand del Csf e consultare le offerte di lavoro attive sul portale, confrontarsi su come compilare nel migliore dei modi il curriculum da presentare alle aziende o ricevere consigli utili su come intraprendere una strada adeguata per la formazione, insomma aprire una finestra sul futuro lavorativo. Tutto questo in un clima disteso caratterizzato dal divertimento.

Un appuntamento che diventerà seriale, sempre di mercoledi, e vedrà la partecipazione di professionisti di vari settori e imprenditori alla ricerca di nuove figure professionali. Non sono mancate nel corso della serata le testimonianze di chi tempo fa ha deciso di unirsi al Csf e ora opera nella vita nel lavoro in cui ha scelto di formarsi. Insomma Otra Manera, da l’opportunità di passare una serata di divertimento e trovare lavoro.