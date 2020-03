Coronavirus a Pomezia, positivo padre di uno studente: chiuso il liceo Pascal

Coronavirus, a Pomezia c’è il settimo caso nella regione Lazio. Il Comune chiude un liceo in via preventiva: “Si comunica che è stato accertato un caso positivo al Coronavirus del padre di uno studente dell’istituto Pascal di Pomezia, attualmente ricoverato allo Spallanzani di Roma “.

Coronavirus a Pomezia

L’uomo risultato positivo al tampone è un poliziotto di 50 anni in servizio al Commissariato di Spinaceto. Il 50enne avrebbe ricevuto a febbraio la visita di un amico dalla Lombardia. Dopo qualche giorno sarebbero comparsi i primi sintomi dell’influenza. Insospettito, ha avvisato i superiori. Il tampone faringeo al Policlinico Gemelli è risultato positivo.

“Sono in corso gli accertamenti sui familiari. Si raccomanda di evitare allarmismi”ha detto il sindaco Adriano Zuccalà in una nota, diffusa anche sui social.

L’annuncio, pubblicato nelle prime ore di lunedì 2 marzo, è arrivato poco prima della conferma data in mattinata dall’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato: “I test eseguiti durante la notte presso l’Istituto Spallanzani confermano la positività a Covid-19. Ricostruiti tutti i contatti stretti e posti sotto sorveglianza sanitaria. Si conferma il link epidemiologico con la Regione Lombardia”.

Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Nel frattempo, per precauzione, l’agente è stato portato in isolamento nel polo sanitario. Le analisi saranno svolte anche alla sua famiglia.

Il post del Comune di Pomezia

“Si comunica che è stato accertato un caso positivo al Coronavirus del padre di uno studente dell’istituto Pascal di Pomezia, attualmente ricoverato allo Spallanzani di Roma. Sono in corso gli accertamenti sui familiari- ha reso noto il Comune di Pomezia. Si informa la cittadinanza che si sta predisponendo, in via precauzionale, la chiusura della scuola. Si raccomanda di evitare allarmismi. Seguiranno aggiornamenti”.