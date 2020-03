Napoli, Ugo ucciso a 15 anni durante tentativo di rapina. Parlano i parenti

Parlano i parenti di Ugo Russo, il 15enne dei Quartieri Spagnoli di Napoli ucciso durante un tentativo di rapina in via Orsini. La nonna: “Era un bravo ragazzo. Ha sempre lavorato. Da un mese frequentava persone che non mi piacevano”. Il padre chiede giustizia: “Perchè il carabiniere ha sparato due volte?”. Disposta l’autopsia sul corpo del giovane. Di seguito l’intervista video realizzata da Tele Club Italia.

