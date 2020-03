Marano, ordinanza contro il coronavirus: scatta la sanificazione di luoghi pubblici e privati

Anche a Marano si fronteggia l’emergenza coronavirus. Come anticipa Il Mattino, il sindaco Rodolfo Visconti ha emesso un’ordinanza che impone a commercianti e gestori di uffici pubblici e privati di effettuare un’attività di sanificazione degli ambienti.

Marano, scatta l’ordinanza anti-coronavirus

L’ordinanza è rivolta, nello specifico, a commercianti, artigianti, titolari di strutture di media e grande distribuzione, gestori di impianti sportivi e uffici pubblici e privati. La sanificazione deve essere eseguita in un lasso temporale di dieci giorni, a partire dalla giornata di domani. I destinatari dell’ordinanza dovranno esporre apposito tagliando, atto ad accertare l’avvenuta pulizia straordinaria, all’esterno delle loro strutture. Un ulteriore ordinanza è stata emessa per gli uffici giudiziari, oggetto di intervento di sanificazione nelle giornate di domani e dopodomani.

La situazione nell’area nord

A Marano al momento non si registrano casi do persone contagiate. Al momento gli unici casi nell’hinterland si segnalano a Giugliano, dove un 40enne è risultato positivo al tampone, e un uomo del quartiere Vomero di Napoli. In Campania, in totale, i contagiati sono 13.