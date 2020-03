Napoli, la mamma lo abbandona al parco: bimbo salvato dai passanti

La mamma lo abbanda nel parco Merola di Ponticelli. Il piccolo viene ritrovato dai passanti e consegnato alla Polizia. E’ la tristissima storia che si è registrata ieri pomeriggio a Napoli. Il bimbo, di circa un anno, giaceva in un passeggino.

Napoli, bimbo abbandonato a Ponticelli

A far scattare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il neonato e hanno chiamato la polizia. La volante del Commissariato giunta nel parco Merola ha a sua volta allertato il 118. Il bambino è stato così trasportato in ambulanza all’Ospedale pediatrico “Santobono” di Napoli. Per fortuna il piccolo sta bene e gode di ottima salute. Era solo leggermente spaventato. Nel frattempo sui social è partito il tam-tam per rintracciare i familiari e riconsegnare il bimbo ai genitori.

Le indagini

Dopo le varie segnalazioni, una donna in stato confusionale si è presentata spontaneamente in commissariato dichiarando di essere la mamma del piccolo. Ora la mamma del bambino rischia una condanna per abbandono di minore. Ancora ignote le cause del gesto. Pare che alla base del tentato abbandono ci siano delle ragioni familiari. Appena qualche giorno fa, un caso simile aveva scosso la capitale. A Roma era stato trovato un neonato abbandonato di appena sette mesi. Anche qui poi la mamma era stata ritrovata e aveva cercato di spiegare il suo gesto.