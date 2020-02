Coronavirus, altri 4 casi in Campania: uno è di Giugliano

Nuovi casi di contagio di Coronavirus in Campania. In serata sono risultate positive altre 4 persone al Coronavirus.

“La task force della Protezione civile della Regione Campania comunica che nella giornata di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, sessanta tamponi. Sono risultati positivi in serata altri 4 tamponi, per i quali, come per tutti gli altri finora positivi, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”. Questo il comunicato della protezione civile.

Coronavirus: Giugliano, Pozzuoli, San Giorgio a Cremano e Napoli

I 4 risultati positivi sono di Giugliano, Pozzuoli, San Giorgio a Cremano e Napoli. La persona di Giugliano sarebbe stata nella zona rossa. So sarebbe recato poi al Cotugno dove è stato sottoposto al tampone che è risultato positivo. Le sue condizioni sarebbero discrete.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, De Luca: “Nessuna emergenza straordinaria”. La decisione sulle scuole

Il quarto è invece di Napoli, nello specifico del Vomero, entrato in contatto con uno dei legali che ruotavano intorno allo studio legale dell’avvocato del centro storico, primo contagiato della città.

Sono dunque in totale 17 i contagiati nella regione. Tutto è iniziato nei giorni scorsi con le due donne (una casertana e l’altra cilentana) e l’avvocato del centro storico di Napoli.

Il resoconto della Protezione civile di oggi

Sono 29 le persone decedute e 50 quelle guarite in tutta Italia. Oggi ci sono stati sei decessi in Lombardia e due In Emilia Romagna. Sono 1.049 le persone che ad oggi risultano positive al coronavirus, il 52% dei casi è in isolamento domiciliare”. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli in un punto stampa spiegando che si tratta di persone che “non hanno sintomi” o ne hanno “lievi”.

LEGGI ANCHE: Coronavirus in Italia, l’ultimo bollettino della Protezione Civile: “50 persone già guarite”