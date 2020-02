Afragola. Corse clandestine nel parcheggio del centro commerciale. Video

Afragola. Corse clandestine nel centro commerciale Le Porte di Napoli ad Afragola. Borrelli (Verdi): “Video denuncia inquietante, si intervenga subito per stroncare il fenomeno”.

“Ho ricevuto una video denuncia che mostra alcune auto che si cimentano in competizioni di velocità all’interno di un’area di parcheggio nei pressi del centro commerciale Le Porte di Napoli ad Afragola. Una testimonianza incredibile di stupidità mista a irresponsabilità da parte dei protagonisti di queste immagini che sono un pugno in pieno volto nei confronti delle tantissime persone per bene che per recarsi a fare la spesa corrono il rischio di trovarsi nel bel mezzo di una corsa clandestina.

Afragola, corse clandestine

Bisogna che le forze dell’ordine intervengano immediatamente per stroncare sul nascere questo fenomeno. Bisognare capire se si tratti di follia di un manipolo di cialtroni oppure se dietro si nasconda un fenomeno criminale ben più articolato”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, destinatario della video denuncia.

Il video