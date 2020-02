Coronavirus, consigliere di Pavia: “Noi lombardi schifati da chi vive nell’immondizia”

“Noi lombardi veniamo schifati da gente che periodicamente vive in mezzo all’immondizia (napoletani et similia), da gente che non ha il bidet (francesi) e da gente la cui capitale (Bucarest) ha le fogne popolate da bambini abbandonati”.

Inizia così il post di Niccolò Fraschini, consigliere comunale a Pavia per la lista di centrodestra “Pavia prima” a sostegno del sindaco Mario Fabrizio Fracassi, che sta sollevando non poche polemiche sul web.

Il post del consigliere di Pavia Niccolò Fraschini

L’esponente politico ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook, prendendosela contro napoletani, francesi e romeni per presunti episodi di discriminazione ai danni dei lombardi a causa dell’epidemia di Coronavirus in atto.

“Da queste persone non accettiamo lezioni di igiene: tranquilli, alla fine di tutto questo, i ruoli torneranno a invertirsi”, ha poi aggiunto nel messaggio.

Post rimosso

Inevitabilmente Fraschini si è ritrovato sommerso dalle critiche di numerosi utenti indignati. Per questo motivo il consigliere ha rimosso il post incriminate. Eliminare il messaggio, però, non è servito a molto. Qualcuno aveva già fatto degli screenshot che sono iniziati a circolare sul web e sui social network.