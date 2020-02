Acerra piange Maria Rosaria, comunità in lutto: la giovane mamma lascia marito e figli

Acerra. Lutto in città, muore Maria Rosaria Petrella. Ad anticipare la notizia è il “Giornale Tablò”. La morte prematura della giovane donna, noto avvocato stimato da tutta la comunità acerrana ha gettato la città in un totale sconforto. Maria Rosaria lascia il marito e figli. La notizia della sua scomparsa ha fatto rapidamente il giro del web. In tanti hanno voluto lasciare un messaggio sulla sua bacheca per ricordarla.

“Il tuo sorriso era la tua più grande forza.Ti ricorderò sempre e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi quando viaggiavano insieme nel treno con i nostri amici”.

“Grande tristezza. A una donna, figlia, moglie, madre, amica. Con grande forza e carattere. Che Dio l’accolga in gloria. Sentite condoglianze”.

“Se dovessi descriverti in una parola ti definirei un uragano, la tua forza, la tua tenacia, la tua grinta e i tuoi occhi sempre carichi di luce. Ciao Mariarosaria