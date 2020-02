Nas in azione tra Melito e Frattaminore: scatta sequestro in macelleria e in un ristorante

Nas in azione a Frattaminore a Melito. In due distinte operazioni sono state eseguite due ispezioni igienico-sanitarie. Nel mirino dei militari dell’Arma una macelleria e un ristorante.

Nas a Frattaminore

A Frattaminore, in via Roma, i militari del NAS hanno eseguito un controllo presso una macelleria. In particolare, a conclusione del blitz hanno proceduto al sequestro amministrativo di 70 chili di derivati di carne suina (sugna), in parte esposta in vendita ed in parte conservata nelle apparecchiature frigorifere in uso. Infatti, erano prive qualsivoglia indicazione riferita alla rintracciabilità alimentare della stessa.

A Melito

A Melito, invece, l’operazione è scattata in corso Europa. I Carabinieri del NAS hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un’attività di ristorazione e punto vendita di generi alimentari. Alla fine del blitz, hanno disposto un sequestro di 100 100 kg di alimenti vari. Tra cui uova, prodotti carnei e ittici, barattoli di passata di pomodoro, confettura, marmellata e conserve a base di verdure. Erano privi di qualsivoglia informazione utile a garantirne la rintracciabilità alimentare. Sanzionato il commerciante.