Chi è Veronica Ruggeri de “Le Iene”: età, vita privata, fidanzato

Veronica Ruggeri è una delle inviate de Le Iene più amate dal pubblico italiano. Ma scopriamo alcune curiosità su di lei: età, vita privata, fidanzato.

Veronica Ruggeri, età

La “iena” nasce a Borgotaro, in provincia di Parma, il 14 maggio del 1991. Ha, dunque, 29 anni.

Vita privata

Veronica Ruggeri nasce a Borgotaro, in provincia di Parma il 14 maggio del 1991. Frequenta il Liceo Scientifico, poi s’iscrive alla facoltà di Economia. Nel 2011 partecipa al concorso Miss Italia, arrivando in finale e iniziando a prendere parte ad alcuni show televisivi, a cominciare da Zelig. Nel 2013 inizia a lavorare per la trasmissione televisiva Le Iene. Sul suo profilo Instagram è molto seguita con commenti e like visto che vanta circa 480mila followers.

Fidanzato

Nel 2015 ha avuto una relazione con il calciatore Gianmario Comi, poi è girata voce di una sua possibile relazione tra lei e Stefano Corti. Dopo l’ufficialità della frequentazione, è arrivato anche l’annuncio dell’addio nel febbraio 2019: “Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine però sappiamo che ci volete bene e voi sappiate che io e Ste ce ne vorremmo sempre tanto. Ci vedrete ancora vicini a ridere e scherzare, ma da qualche settimana non stiamo più insieme”.

Poi il gossip ha messo il focus sulla sua possibile con il collega ed amico, Nicolò Devitis, che avrebbe confermato ai microfoni di Grazia: “Veronica Ruggeri? Non vorrei parlarne, anche per scaramanzia. Ci conosciamo da cinque anni, mi sento bene con lei e finora, per via del lavoro che ci impegna entrambi, non abbiamo mai avuto molto tempo per stare insieme”.