Coronavirus, terzo caso in Campania: un uomo di ritorno da Milano

Napoli. Dopo i due tamponi positivi della giornata di ieri, spunta un terzo caso in Campania. Nella giornata di ieri due donne sono risultate positive ai test del Coronavirus. Quest’oggi arriva il terzo caso in Campania, il primo a Napoli centro.

I primi due casi in Campania

Dopo i primi tamponi di due donne risultati positivi ieri pomeriggio, di cui si attendono i risultati ufficiali dello Spallanzani, arriva la notizia di una terza persona contagiata, come riporta oggi Repubblica. Si tratta di due donne: una 24enne del casertano, senza febbre, già visitata una volta e dimessa poiché le sue condizioni non destavano preoccupazioni. L’altra, pare una 26enne, si trova a Vallo della Lucania, dove è probabilmente ricoverata in ospedale. Entrambe erano di ritorno dalla Lombardia.

Coronavirus, terzo caso in Campania, a Napoli

Si tratta di un uomo napoletano, un 45enne residente nel quartiere di San Carlo all’Arena. Il paziente non presentava sintomi, anche a lui il risultato è stato comunicato a casa. In questo terzo caso come nei precedenti il contatto con il virus sarebbe avvenuto a Milano.

Intanto ieri sera il presidente della Regione ha firmato un’ordinanza straordinaria di chiusura di tutte le scuole della Campania per interventi di disinfezione straordinaria. La chiusura degli istituti scolastici è per 3 giorni e riguarda tutte le attività didattiche e anche le Università.