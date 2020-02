Due donne positive al test in Campania, ma per ora non c’è da allarmarsi

Campania. Nonostante siano state accertate positive due pazienti in Campania, allo stesso tempo nella nostra regione non esistono focolai del virus. Le due donne risultate positive ai tamponi per il Coronavirus provengo entrambe dai focolai del Nord Italia.

Coronavirus in Campania, i due casi

Sono due le pazienti risultate positive ai test. Una 24enne che proveniva da un’area della Lombardia e già ieri si era recata al Cotugno. I sanitari dopo averla visitata, non avendo riscontrato alcun sintomo e in assenza di febbre, le hanno praticato comunque il tampone oro-faringeo, prescrivendole l’auto isolamento ( per 14 giorni) in attesa dei risultati del test.

L’altra, invece, è arrivata al pronto soccorso di Vallo della Lucania. E’ un tecnico di laboratorio che lavora a Cremona e due giorni fa è tornata dalla famiglia, Abatemarco, suo paese d’origine. Nella notte si è sentita male accusando uno stato febbrile e si è recata al pronto soccorso locale, dove le è stato effettuato il tampone poi smistato al laboratorio di riferimento del Cotugno.

Leggi anche >> Coronavirus in Campania, due tamponi positivi: sono due donne

Coronavirus, nessun focolaio in Campania

La regione Campania attualmente non è in né allarme né in allerta per via del virus. Le procedure per contenere il Covid-19 stanno funzionando. “Saranno approntate negli ospedali tende filtro pre triage per evitare contaminazioni dei Pronto Soccorso, in caso di necessità e che saranno sanificati tutti i mezzi pubblici di trasporto come tutti gli uffici. Non ci sono ordini di chiusura delle scuole che vengono anch’esse sanificate”, dichiara il governatore Vincenzo De Luca. “Abbiamo a disposizione 60mila mascherine, ne abbiamo gia’ ordinate altre 400mila che arriveranno: le abbiamo gia’ acquistate”.

Leggi anche >> De Luca: “C’è un tampone positivo in Campania, attendiamo conferma anche da Roma”