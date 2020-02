Chi è Giorgio Pasotti: età, altezza, moglie e figlia

Ritorna sul grande schermo Giorgio Pasotti con il film “I nostri figli” con la collega Vanessa Incontrada. Attore di successo e sex symbol italiano, cosa sappiamo di lui? Scopriamo alcune curiosità su Giogio Pasotti: età, altezza, moglie e figlia.

Giorgio Pasotti, età

Giorgio Pasotti nasce il 22 giugno 1973 a Bergamoo. Ha dunque 46 anni.

Giorgio Pasotti, altezza

L’attore è alto 1.75 cm

Giorgio Pasotti, moglie

Dopo la fine dell’importante relazione con la collega Nicoletta Romanoff, dalla quale l’attore ha avuto la primogenita, Maria (nata nel 2010), l’amore non finisce per Giorgio Pasotti. L’attore bergamasco continua la sua ricerca “dell’Amore”. Dopo la fine della storia con la modella Shari Moretto, Giorgio è stato visto in compagnia della 25enne Claudia Tosoni, finalista a Miss Italia. Conosciutosi grazie allo spettacolo Sogno di una notte di mezza estate nella quale hanno recitato entrambi, i due sono stati immortalati mentre passeggiavano per mano a Milano, dopo il red carpet al Festival di Venezia in cui si sono presentati assieme. Finora entrambi hanno preferito mantenere la loro storia il più privata possibile, evitando di raccontarsi ai giornali. “Preferirei tenere questa nostra storia ancora un po’ per noi”, ha rivelato Giorgio Pasotti a Vanity Fair

Figlia

Maria Pasotti è la figlia dell’attore bergamasco, avuta dall’attrice romana Nicoletta Romanoff. L’attrice è rimasta incinta per la terza volta, precedemente aveva già avuto due figli (Francesco nato nel 1999 e Gabriele l’anno dopo) nel matrimoni con il produttore cinematografico Federico Scardamaglia. L’attore, ospite di Silvia Toffanin, aveva confessato: “La nascita di mia figlia mi ha cambiato in meglio. Rientro nella categoria dei mammi. Cerco di incastrare i miei impegni lavorativi seguendo quelli di mia figlia. Chi è separato come me non può fare solo il padre, deve essere anche madre, deve restituire la dolcezza di una madre”. E ha anche ammesso che gli piacerebbe allargare la famiglia, avere altri figli con la nuova compagna Claudia Tosoni, ma non è facile: “Oggi ho una nuova compagna. Vorrei avere altri bambini, ma quando hai già alle spalle una storia con figli hai un po’ di timore in più. Vorresti far crescere un figlio in una famiglia che resista”.