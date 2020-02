E’ negativo il tampone effettuato su un paziente sotto osservazione al Moscati di Aversa. A comunicarlo è il sindaco della città normanna Alfonso Golia attraverso una diretta Facebook.

Falso allarme ad Aversa: tampone negativo su paziente ricoverato al Moscati

Il primo cittadino fa sapere che non c’è nulla di cui preoccuparsi e che il test è negativo. “La guardia è alta. Le Istituzioni, il personale medico sanitario, tantissimi professionisti monitorano la situazione continuamente. A questi angeli e alle loro famiglie va tutto il nostro ringraziamento per quello che stanno facendo per noi”, scrive sul suo profilo social il sindaco.

Poi ribadice: “Non esiste alcuna emergenza al momento. A questo proposito, vorrei ricordare che gli autori di fake news, chi diffonde messaggi che gerano allarmi ingiustificati incorrono in reati punibili dalla legge, com’è giusto che sia E nessuno avrà scrupoli nel farlo – si legge nel post – io per primo, perché giocare e allarmare in una situazione del genere è un comportamento da vigliacchi. Pertanto atteniamoci unicamente alle informazioni provenienti da fonti istituzionali e non ai ‘si dice'”.