Dramma a Pomigliano D’Arco, bimbo si addormenta e non si sveglia più

Pomigliano D’Arco. Dramma in città, muore neonato di appena 2 mesi. Come anticipa il sito POMIGLIANOLIVE.IT, un neonato di soli due mesi sarebbe morto nel sonno per cause del tutto naturali. Dunque si tratterebbe di una cosidetta morte bianca.

Pomigliano, dramma in città

Il fatto si è verificato a Pomigliano d’Arco. Sul posto il medico legale, la dottoressa Franca Trotta. Sgomento dunque in città che ha visto spegnersi nel giro di due giorni quattro ragazzi, di età compresa tra i 17 e i 30 anni, e ultimo appunto il neonato.

