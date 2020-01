Torino. Neonata muore nel letto con i genitori: forse schiacciata dalla mamma mentre dormiva. Una bambina di appena due mesi è morta lo scorso 7 gennaio nel campo nomadi di via Germagnano, a Torino, mentre dormiva nel letto con i genitori. Ad anticipare la notizia, il quotidiano Cronaca qui. Sono stati il padre e la madre della piccola a chiamare i soccorsi.

Torino, neonata muore nel sonno

Dall’autopsia, disposta dalla Procura ed effettuata dal medico legale Roberto Testi, emerge che la bimba potrebbe essere morta per Sids, sindrome di morte in culla che colpisce una piccola parte di neonati, o asfissia posizionale. A uccidere la piccola potrebbe essere stato un gesto involontario dei genitori nel letto con lei, che, spostandosi nel sonno, potrebbero non averle più permesso di respirare.