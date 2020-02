Primo caso di Coronavirus al Sud: turista in vacanza a Palermo

Primo caso di coronavirus al Sud: si tratta di una turista bergamasca in vacanza a Palermo. La donna è stata ricoverata ieri all’ospedale Cervello per i controlli di routine dopo aver mostrato i sintomi della malattia.

Coronavirus, primo caso al Sud in Sicilia

A darne conferma è la Regione siciliana che dice: «Abbiamo un sospetto caso positivo risultato tale all’esame del tampone». È stata disposta la quarantena per il gruppo di amici della donna e per le persone che sono state a stretto contatto coi turisti.

Primo caso a Firenze

Primo caso di tampone positivo per coronavirus anche in Toscana, a Firenze. Si attende la conferma dell’Istituto superiore di Sanità. Si tratterenbbe di un imprenditore di sessant’anni che ha aziende in Oriente. L’uomo ieri pomeriggio si è presentato all’ospedale di Santa Maria Nuova, nel centro cittadino. Nella notte il tampone ha rivelato la presenza del coronavirus Covid -19. Il paziente è stato trasferito nel rpearto malattie infettive del Policlinico di Careggi e gli ambienti del Pronto soccorso di Santa Maria Nuova sono stati sanificati

L’ultimo bilancio parla di 230 casi accertati di contagio. La diffusione del coronavirus continua e l’Italia è diventato il terzo Paese al mondo per numero di persone che hanno contratto questo tipo di influenza, dopo Cina e Corea del Sud. Le vittime in Italia invece sono arrivate a sette.