Napoli. E’ risultato negativo al Coronavirus il paziente deceduto stamane nel reparto di Gastro d’urgenza dell’ospedale Cardarelli. L’uomo proveniva da una clinica privata e il tampone è stato effettuato prima del decesso.

Napoli, paziente morto al Cardarelli: negativo il test del Coronavirus

Il personale sanitario del reparto è al momento impossibilitato a smontare dai turni, in attesa degli esiti del test come misura cautelare preventiva. La salma dell’uomo è stata posta in isolamento sebbene l’equipe medica abbia sottolineato che il tampone è stato fatto eseguire per maggiore scrupolo, dal momento che il quadro clinico del ricoverato aveva comunque già complicazioni ai bronchi di natura cronica.