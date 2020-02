Coronavirus, primo caso a Milano: 46 contagiati in Lombardia, 12 in Veneto, uno a Torino

Confermato primo caso anche a Milano. Si tratta di un paziente che è ricoverato all’ospedale San Raffaele ed era stato sottoposto ai tamponi nelle scorse ore.

È arrivato ora l’esito positivo. Si tratta di un uomo residente a Sesto San Giovanni. Non è ancora chiaro se abbia un collegamento con i casi di Codogno.

Coronavirus in Lombardia

Sono salite a 46 le persone risultate positive al coronavirus in Lombardia. Il contagio è partito dal ‘paziente uno’, un 38enne di Codogno che avrebbe contratto il virus da un amico, un manager che era stato in viaggio in Cina e con cui ha cenato più volte tra fine gennaio e inizio febbraio.

Da lui il virus è passato alla moglie, a un amico con cui faceva attività sportiva, a tre pensionati del paese, e a otto tra operatori sanitari e pazienti dell’ospedale dove si era recato due volte con febbre, prima di essere ricoverato in terapia intensiva. Morta una donna di Casalpusterlengo di 76 anni, che viveva da sola.

Coronavirus in Veneto

Sono 12 i casi di Coronavirus registrati finora in Veneto. Uno di essi era il 78enne deceduto ieri a Schiavonia. Lo si apprende dalla Regione. Degli altri 11 contagiati, solo uno è al di fuori del comune di Vo’ Euganeo: il 67enne di Mira (Venezia) portato la notte scorsa dall’ospedale di Dolo a Padova, in rianimazione. I restanti 10, tra cui “altri sette casi registrati oggi” ha spiegato il governatore Luca Zaia, fanno riferimento tutti a residenti del comune di Vo’.

Coronavirus in Piemonte

Primo paziente affetto da coronavirus si registra in Piemonte. Si tratta di un uomo di 40 anni di Torino. I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti dagli specialisti dell’ospedale Amedeo di Savoia. È il primo caso di positività al coronavirus in Piemonte. L’uomo si è ammalato “dopo essere entrato in contatto con il ceppo lombardo”, ha spiegato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.