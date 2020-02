Coronavirus, prezzi dell’Amuchina alle stelle: su Amazon 12 confezioni costano 200 euro

Si sta registrano il tutto esaurito in diverse farmacie del Nord per quanto riguarda mascherine e gel amuchina. Su Amazon, noto e-commerce americano, i prezzi della soluzione disinfettante sono saliti alle stelle.

Alcuni venditori privati che usano la piattaforma hanno messo in vendita l’Amuchina con rincari che superano il 700%.

In uno degli annunci si legge che 12 confezioni da 80ml di Amuchina Xgerm costano 200 euro, quindi circa 16.6 euro per ogni confezione.

Ma non è tutto. C’è anche chi vende 4 pezzi da 80ml di Amuchina Xgerm (totale 320ml) a 89 euro, quindi 22,25 euro per ogni confezione.

Milano, cittadini a caccia di mascherine

Una farmacia della zona Corvetto, Milano sud, ha esaurito da stamattina tutte le mascherine vendute singolarmente. Le uniche mascherine disponibili sono quelle vendute in confezioni da 100, dal costo di 100 euro a scatola. La farmacia della zona Corvetto non è certo l’unica ad esser stata presa d’assalto. In zona Sarpi, nel quartiere di Chinatown, si fa fatica a trovarne e nelle farmacie che hanno ancora pezzi disponibili ci sono già lunghe file.