Coronavirus, seconda persona morta in Italia: è una donna. 29 i contagiati

Un’altra vittima di coronavirus in Italia a Cremona. Dopo il decesso di Adriano Trevisan, 78 anni, arriva la notizia da parte dell’Ansa di un secondo decesso legato al virus di Wuhan.

Lombardia, secondo decesso: morta donna di Cremona

In Lombardia sono saliti a 27 i casi in regione. Aumentano le persone che sarebbero state contagiate dall’uomo di 38 anni in cui per primo è stato riscontrato, in Lombardia, il Coronavirus. Tra loro la moglie incinta, medici e infermieri. Non è stata resa nota l’identità della donna stroncata dal coronavirus ma sarebbe legata sempre ai casi di Codogno ed è di Cremona.

Il bilancio: 2 morti in poche ore

Sono quindi due i morti su 29 contagiati. Finora si era parlato di una mortalità del 2%. la vittima veneta di ieri è deceduta.all’ospedale di Padova, dove era ricoverato insieme con un’altra persona positiva al virus. Ex titolare di una piccola impresa edile, Trevisan aveva tre figli, una delle quali, Vanessa, era stata sindaco di Vo’ Euganeo di dove sono originari. L’uomo, ricoverato già da una decina di giorni per precedenti patologie, è spirato all’ospedale di Schiavonia (Padova). “Non c’è stato neppure il tempo per poterlo trasferire” ha detto il governatore Zaia.

I comuni in quarantena

Intanto il Ministero della Salute e il governatore della Lombardia hanno imposto l’isolamento di dieci comuni del lodigiano. Ai cittadini è stato chiesto di rimanere a casa. Chiusi locali e bar.

Codogno

Casalpusterlengo

Maleo

Fombio

Somaglia

Castiglione d’Adda

Bertonico

Castelgerundo

Terranova dei Passerini

San Fiorano