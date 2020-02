Chi è Asia Valente? Età, film, lato b, squalificata al Grande Fratello?

Asia Valente è una delle tre nuove concorrenti del Grande Fratello vip, insieme a Teresanna Pugliese e Sara Soldati.

Chi è Asia Valente?

Asia Valente è una giovane influencer di Instagram che ha riscosso in poco tempo un grandissimo successo sui social. E’ originaria di Benevento, fin da ragazzina ha manifestato la sua intenzione di diventare un personaggio dello spettacolo, per questo motivo partecipò all’edizione di “Saranno Isolani”, spin off de “L’isola dei famosi” nel 2018.

La partecipazione a questo programma le avrebbe permesso di entrare nel cast del noto reality show, pur non riuscendo a superare le prime fasi di selezione, la giovane Asia ha goduto di una grandissima risonanza, tanto è vero che il numero di follower su Instagram è schizzato immediatamente, arrivando a sfiorare il milione. Le Iene tempo fa le dedicarono uno scherzo. Le fecero credere, infatti, che l’avevano selezionata per partecipare ad un reality con personaggi molto famosi.

Asia Valente: età

E’ nata a Benevento, in Campania, il 12 aprile 1996. E’ alta circa un metro e settantatre centimetri per un peso di circa cinquantacinque chilogrammi.

Asia Valente: film

La giovane influenzare aveva raccontato una bugia a “Pomeriggio Cinque“. La trasmissione aveva raccolto e mandato in onda l’appello di un ragazzo che voleva ritrovare una giovane donna incontrata su un tram di Milano, di cui diceva di essersi innamorato. Asia aveva risposto, dicendo di essere lei quella persona, ma mentiva.

Si trattava di una bugia portata a galla dalla conduttrice, del programma di Canale 5, che aveva provato a dimostrare che la modella il giorno dell’avvistamento si trovava in un ristorante di Courmayeur e che quindi si era spacciata per la “ragazza del tram”, forse per un briciolo di popolarità.

Asia Valente: lato b

Appena entrata nella casa ha preso di mira Antonio Zequila, l’attore ha sempre confessato di non riuscire a sottrarsi al fascino femminile ed Asia lo sta stuzzicando con richieste di massaggi e con balli hot. Mentre alcuni dei gieffini prendevano il sole fuori al giardino Asia si è rivolta ad Antonio chiedendogli di spalmarle crema sul lato B.

Asia Valente squalificata dal Grande Fratello vip?

Asia Valente ha svelato quanto successo al Festival di Sanremo 2020 fra Bugo e Morgan: “Ragazzi, a Sanremo è successo un casino assurdo”, ha detto Asia Valente. “Praticamente c’era Malgioglio, no Morgan, scusate. Doveva cantare con un tipo sconosciuto. Morgan

è entrato sul palco cantando parole che vanno contro di quello e quello ha lasciato il palco”. Stupore generale. Paola Di Benedetto: “Ti hanno detto che non potevi dircelo?”. Nella puntata del Grande Fratello Vip 2020 in programma venerdì 21 febbraio, si scoprirà se verranno prese decisioni per lo spoiler: come noto i concorrenti non devono sapere nulla di quanto accade fuori, a meno che non sia il conduttore a rivelarglielo.