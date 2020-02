Concerto evento a Scampia, la diretta su Teleclubitalia e sulla pagina Facebook Tg Club

Giornata storica per Scampia e per celebrare l’abbattimento della Vela Verda, è stato organizzato un concerto evento proprio ai piedi di quello che viene considerato il simbolo di Gomorra. Diversi gli artisti nati proprio nella zona che si esibiranno sul palco allestito per l’occasione. Da Franco Ricciardi a Luciano Caldore è stata corale l’adesione ad esibirsi. Nei giorni scorsi le lacrime di Caldore avevano commosso Napoli, lacrime che raccontano un amore per il proprio territorio che questa sera verrà espresso in musica. Un evento che vuole rilanciare Scampia come luogo di cultura e non più di degrado. Alle ore 18.00 partirà l’iniziativa musicale che si protrarrà sino a tarda sera. Tra gli artisti, Ivan Granatino, Paky g, Maldestro, Pepp-oh, gli A67, Enzo Dong e tanti altri. Si tratta di musicisti legati a doppio filo con Scampia. La maggior parte di loro come Franco Ricciardi ed Enzo Dong sono nati e cresciuti tra le Vele. E’ da qui che è partito il loro sogno e ha trovato conferme esportando musica e storie di strada, quella strada spesso tacciata di degrado e che ora vuole riscattarsi attraverso la cultura e la musica.

