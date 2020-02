Clemente Mastella a Teleclubitalia: “Per me il candidato del centrodestra sarà Gennaro Sangiuliano”

“Secondo me è Gennaro Sangiuliano il candidato del centrodestra”. Nel corso della trasmissione Club Napoli all News, in onda su Tele Club Italia, Clemente Mastella, ex sindaco di Benevento, ha rivelato chi potrebbe essere la seconda opzione del centrodestra in alternativa a Stefano Caldoro alle elezioni regionali in Campania.

Gennaro Sangiuliano è attualmente il direttore Tg2, nome su cui, secondo Mastella, il centrodestra potrebbe trovarsi d’accordo. Alla domanda su chi preferisca tra il governatore Vincenzo De Luca, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa e il candidato Stefano Caldoro, Mastella dice, senza alcuna esitazione, di preferire De Luca a Costa e perfino allo stesso Caldoro. “Per quanto riguarda Caldoro ormai non è più in piedi, questo è il dato. Penso l’abbiano fregato o eliminato”, ha detto l’ex sindaco.

Parole dure, invece, nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Salvini arriva al Sud a fare l’invasore con questo atteggiamento arrogante. Non dimentichiamo ai tifosi napoletani che lui era colui che esprimeva disprezzo verso noi campani e meridionali. Poi se ai napoletani piace Salvini…beh, pure Pétain stava in Francia e collaborava con i tedeschi”.

IL VIDEO