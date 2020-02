Diane Kruger: età, figli Diane Kruger, Bastardi senza gloria e il mistero delle pagine perdute

Diane Kruger è un’attrice di fama internazionale e una modella tedesca. Indimenticabile il suo ruolo di agente segreto nel film “Bastardi senza gloria”, diretto da Quentin Tarantino. Scopriamo alcune curiosità su di lei: età, figli, i personaggi che ha interpretato nei film che l’hanno resa famosa al grande pubblico “Bastardi senza gloria” e “Il mistero delle pagine perdute”.

Diane Kruger, età

L’attrice nasce il 15 luglio nel 1976 vicino a Hildesheim, nella Bassa Sassonia. Ha, dunque, 44 anni. E’ figlia dell’impresaria bancaria Maria-Theresia e del tipografo Hans-Heinrich Heidkrüger, i suoi genitori divorziarono quando aveva 13 anni. Vive tra Parigi e Vancouver, e oltre al tedesco parla correntemente l’inglese e il francese.

Diana Kruger, figli

Diane Kruger è mamma di una bambina di due anni, avuta nel 2018 dal compagno Norman Reedus. Per la Kruger si tratta della prima maternità, mentre il compagno aveva già vissuto l’esperienza con Mingus Lucien, 19 anni, avuto da Helena Christensen. L’amore, tra loro, era finito nel 2003, mentre è più recente l’addio tra Diane e Joshua Jackson. Una storia importante archiviata nel 2016.

Bastardi senza gloria

Diane Kruger ha interpretato il ruolo di Brifget Von Hammersmark, un agente segreto sottocopertura, nel film “Bastardi senza gloria”, diretto da Quentin Tarantino e uscito nelle sale cinematografiche nel 2009.

Il mistero delle pagine perdute

Il mistero delle pagine perdute è un film del 2007 diretto da Jon Turteltaub. Il film racconta le avventure dell’archeologo giramondo Benjamin Franklin Gates (Nicolas Cage), alle prese con un nuovo enigma da risolvere. Un antenato di Ben è accusato, da un antico documento, di aver cospirato contro il sedicesimo presidente degli Stati Uniti, Abramo Lincoln. Il temerario cacciatore di tesori si assume l’incarico di scagionarlo, ricevendo l’aiuto di tutta la famiglia, incluso il padre, un docente universitario, e la madre, separata dal consorte da oltre trent’anni. Per riuscire nel suo intento, Ben è costretto a girare il mondo, visitando differenti luoghi alla ricerca delle sue origini, per dimostrare l’innocenza del suo avo e ritrovare le pagine mancanti dal diario dell’assassino. In questo film la Kruger interpreterà il personaggio di Abigail Chase.